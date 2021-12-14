Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном возрос на 41%

По итогам 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился на 12%, по сравнению с предыдущим годом. За 10 месяцев нынешнего года товарооборот между странами возрос на 41% по сравнению

По итогам 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился на 12%, по сравнению с предыдущим годом. За 10 месяцев нынешнего года товарооборот между странами возрос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в своем видеообращении на вебинаре "25 лет отношениям Азербайджана и Узбекистана: достижения и перспективы", организованном Центром Международных Отношений ( AIR Center).

"Дата 2 октября 1995 года стала исторической, заложившей прочные и нерушимые основы дипломатическим отношениям между Узбекистаном и Азербайджаном. За этот период было подписано более 130 договоров, из них главным является договор о дружбе и сотрудничестве от 1996 года. Данное число договоров не является пределом наших возможности и желаний, Азербайджан также как и Узбекистан настроен на расширение договорно-правовой базы. Уверен, что так и произойдет во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан, в рамках которого уже готов к подписанию пакет документов с более чем 20 двусторонних документов и договоров",- заявил посол.

Посол отметил, что последние 5 лет сотрудничества Азербайджана и Узбекистана "стали самыми активными и плодотворными во всех сферах".