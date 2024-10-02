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Посол: Узбекистан нацелен на дальнейшее углубление сотрудничества с Азербайджаном 

Посол: Узбекистан нацелен на дальнейшее углубление сотрудничества с Азербайджаном  Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном стремительно развиваются и их дальнейшее развитие в политической, экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах будет основываться на логике совместного партнерства.
Внешняя политика
2 октября 2024 г. 20:11
Посол: Узбекистан нацелен на дальнейшее углубление сотрудничества с Азербайджаном 

Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном стремительно развиваются и их дальнейшее развитие в политической, экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах будет основываться на логике совместного партнерства.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на мероприятии в Баку, посвященном 33-й годовщине независимости Республики Узбекистан.

"Стремительное развитие узбекско-азербайджанских отношений, основано на общей истории, обычаях, религии, взаимном доверии. Заслуги президентов Азербайджана и Узбекистана и Ильхама Алиева и Шафката Мирзиёева вносят большой вклад в улучшение качества двусторонних отношений", - сказал дипломат.

Он отметил, что государственный визит президента Азербайджана в Узбекистан в августе 2024 года еще больше укрепил отношения между двумя странами.

"Развитие двустороннего сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах и впредь будет основываться на логике совместного партнерства", - сказал посол.

Ашрафханов подчеркнул, что Узбекистан удовлетворен процессом восстановления Карабаха, строительства здесь социальной инфраструктуры и производственных объектов, добавив, что Узбекистан и впредь будет поддерживать Азербайджан в этом вопросе.

Дипломат также выразил уверенность в том, что дружеские отношения между двумя странами и дальше будут развиваться "в соответствии с интересами наших стран во имя мира, независимости и стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии".

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Özbəkistan Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməyə çalışır
Версия на английском языке Ambassador: Uzbekistan aims to further deepen cooperation with Azerbaijan

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