Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поддержал футбольный клуб "Карабах".

Как сообщает Report , соответствующей публикацией дипломат поделился в Twitter-аккаунте.

"Украина болеет за "Карабах".

Желаем победы нашим азербайджанским друзьям", - написал посол.

Отметим, что на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку продолжается матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Карабах" и "Ференцварош". В настоящее время счет в игре равный - 1:1.