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Посол Украины поблагодарил Азербайджан

Посол Украины поблагодарил Азербайджан "Я благодарю дружественный народ Азербайджана за масштабную помощь Украине в эти тяжелые для нее дни войны".
Внешняя политика
10 декабря 2022 г. 12:05
Посол Украины поблагодарил Азербайджан

"Выражаю благодарность дружественному народу Азербайджана за масштабную помощь Украине в эти тяжелые для нее дни войны".

Как сообщает Report, что об этом журналистам сказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Мы не забываем, что многие жизни в Украине были спасены благодаря тысячам тонн продуктов питания, медицинского оборудования и медикаментов, предоставленных Азербайджаном. Вся оказанная до настоящего времени помощь является ярким примером искренней дружбы Азербайджана, и мы очень ценим это. Мы никогда этого не забудем. Мы выражаем благодарность руководству и народу Азербайджана. Я верю, что благодаря помощи наших друзей мы устоим на ногах и обязательно победим", - сказал посол.

Напомним, что в ответ на поступившие от Украины обращения, в связи с текущей ситуацией, с целью восстановления стабильного снабжения пострадавших территорий электроэнергией, Азербайджан направил украинскому народу необходимое электрооборудование в качестве гуманитарной помощи.

Грузовые автомобили с 45 трансформаторами и первой партией из 50 генераторов, предоставленных ОАО "Азерэнержи", были отправлены сегодня с территории энергетического узла "Гобу" при участии посла Украины в нашей стране и представителей ОАО "Азерэнержи". Вес данного груза, перевозимого 4 фурами, составляет 52,2 тонны. С целью полной доставки гуманитарного груза на общую сумму около 1 млн 422 тыс. манатов в ближайшие дни планируется отправка второго автомобильного каравана.

Общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджанской Республикой в связи с кризисом в Украине, составляет около 30 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri Azərbaycana təşəkkür edib

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