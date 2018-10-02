Посол: Турция хочет видеть в будущем Сирию процветающей и развивающейся страной

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Мир за последние 30 лет пережил много перемен. Это не только политические изменения. Все это меняет и культуру. Мир столкнулся с опасностью. Очень важно осознавать, куда нас ведут эти изменения".

Как передает Report, об этом на панели "Культурная дипломатия Турции" в Университете АДА заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"Основополагающим фактором внешней политики Турции является мир во всем мире. Мы ставим своим приоритетом человеческий фактор, ответственность за мир и процветание", - заявил он.

"Терроризм является угрозой всему миру. Мы стараемся работать в этом вопросе на его искоренение. Ситуация в Сирии является примером тому. Турция хочет видеть в будущем Сирию процветающей и развивающейся страной с демократическими ценностями, власти которой смогут объединить страну и работать во благо народа", - подытожил он.