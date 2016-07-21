Посол Турции: Я признателен народу Азербайджана и президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Как всегда Азербайджан поддержал Турцию во время событий 15 июля и был рядом с ней. За это я признателен народу Азербайджана и президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказал посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун.

По его словам, Турецкая Республика и демократия крепко стоят на ногах и пусть никто не сомневается в этом: "Вы стали свидетелями отпора, данного сторонникам Фетхуллаха Гюлена (FETO ). Народ продемонстрировал на улицах свою позицию, политические партии были рядом с государством. Хочу сказать всем друзьям Турции, и в первую очередь Азербайджану, чтобы они были спокойны. В данном процессе выиграла турецкая демократия".