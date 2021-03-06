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Посол Турции: Совершенное армянами в Карабахе - бесчеловечно

Посол Турции: Совершенное армянами в Карабахе - бесчеловечно Азербайджану предстоит проделать огромную работу по восстановлению этих земель
Внешняя политика
6 марта 2021 г. 15:05
Посол Турции: Совершенное армянами в Карабахе - бесчеловечно

"Приезжая на освобожденные от оккупации территории, я все отчетливее вижу величие и значение победы, одержанной Азербайджаном. Увиденное здесь показывает нам, что армяне не намеревались жить на этих землях, они преследовали иную цель - уничтожить все, что есть на этих землях".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал 6 марта во время поездки на освобожденные от оккупации территории вместе с иностранными дипломатами и военными атташе, аккредитованными в Азербайджане.

"Совершенное армянами бесчеловечно. Азербайджану предстоит проделать огромную работу по восстановлению этих земель после того, как они были освобождены от оккупации. Мы уже являемся свидетелями начала нового периода в регионе", - сказал посол.

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Версия на английском языке Turkish ambassador: Armenian actions in liberated territories are inhumane
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: "Ermənilərin işğal dövründə etdikləri insanlığa sıxmayan hərəkətdir"

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