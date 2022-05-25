Посол Турции обратилась к проживающим в Грузии азербайджанцам

"Изучение грузинского языка, особенно молодежью, позволит азербайджанцам продолжить образование в Грузии, получить профессию в университетах, профучилищах, и быть вовлеченными в общественную жизнь страны".

"Изучение грузинского языка, особенно молодежью, позволит азербайджанцам продолжить образование в Грузии, получить профессию в университетах, профучилищах, и быть вовлеченными в общественную жизнь страны".

Об этом в интервью грузинскому бюро Report сказала посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

По словам посла, азербайджанцы могут хорошо проявить себя во всех уголках Грузии: "Почему они не должны быть представлены как хорошие учителя, врачи и инженеры не только в Марнеули, но и в Тбилиси, Телави, Кутаиси и Самегрело?! Азербайджанцы могут хорошо проявить себя во всех уголках Грузии и это важный вопрос".

Ф.Язган подчеркнула важность получения образования и развития социально-экономического положения граждан Грузии азербайджанского происхождения: "Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) на сегодняшний день реализовало в Грузии не только проекты, связанные с азербайджанцами, но и много проектов в Зугдиди, Батуми, Аджарии, Картли, Шида Картли, Самцхе-Джавахети".

Посол также обратила внимание на огромный туристический потенциал региона Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы: "В Квемо Картли много прекрасных мест, замечательные гостеприимные люди, поэтому здесь обязательно должен быть реализован проект по развитию туризма. Приезжающие в Марнеули из Турции туристы, должны знать, где можно отдохнуть, где поесть, где погулять, какими маршрутами добраться до Болниси и Дманиси. Находясь в Квемо Картли, я всегда представляю себе приятное место для туристов с ресторанами азербайджанской и грузинской национальных кухонь и конными скачками. Регион также очень подходит для агротуризма и велосипедных туров".