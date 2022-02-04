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Посол Турции о ратификации Шушинской декларации

Посол Турции о ратификации Шушинской декларации Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы прокомментировал в своем аккаунте в Twitter ратификацию Милли Меджлисом и Великим национальным собранием Турции Шушинской декларации, подразумевающей союзнические связи между Азербайджаном и Турцией, передает Repor
Внешняя политика
4 февраля 2022 г. 13:20
Посол Турции о ратификации Шушинской декларации

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы прокомментировал в своем аккаунте в Twitter ратификацию Милли Меджлисом и Великим национальным собранием Турции Шушинской декларации, подразумевающей союзнические связи между Азербайджаном и Турцией, передает Report.

"Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - написал посол.

3 февраля Великое народное собрание Турции ратифицировало Шушинскую декларацию "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой". За законопроект о ратификации декларации проголосовали 266 депутатов.

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Версия на английском языке Turkish Ambassador to Azerbaijan comments on approval of Shusha Declaration
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Şuşa Bəyannaməsinin təsdiqlənməsinə münasibət bildirib

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