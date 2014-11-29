Посол Турции: Лаваш не является образцом культуры Армении

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Мы готовы к сотрудничеству для установления мира и благополучия в регионе, однако армяне, считая турков своими врагами, всячески препятствуют этому, избегают сотрудничества".

Об этом Report сообщил посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун, комментируя предстоящие в 2015 году мероприятия армян в связи со столетием так называемого "армянского геноцида".

По его словам, армяне проводят эти мероприятия назло туркам: "Для того, чтобы эти события были названы геноцидом нужно решение Международного cуда, а такого решения нет. Действия армян не дадут результатов".

И.А.Джошгун добавил, что Турция и Азербайджан будут действовать сообща для противостояния этим шагам армян. В качестве примера необходимости такого сотрудничества посол привел недавнюю попытку армян представить в ЮНЕСКО лаваш как свой национальный хлеб: "Если исследовать этот вопрос, то станет ясно, что лаваш не является образцом культуры Армении. Мы вместе с Азербайджаном подготовим досье по этому вопросу. Нужно будет вместе с другими тюркскими cтранами проработать этот вопрос".