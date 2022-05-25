Посол Турции: Хотелось бы, чтобы Грузия присоединилась к TEKNOFEST

"Хотелось бы, чтобы Грузия приняла участие в фестивале аэрокосмической промышленности и технологий TEKNOFEST".
Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.
По ее словам, Грузия поддержала проведение в Баку фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.
“Мы хотим поблагодарить Грузию за помощь и поддержку в организации фестиваля. Оборудование из Турции в Азербайджан для проведения мероприятия доставлено через Грузию. Во многом это означает трехстороннее сотрудничество Турция-Азербайджан-Грузия”.
Отметим, что фестиваль TEKNOFEST 2022 пройдет 26-29 мая в Баку.