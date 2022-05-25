О нас

Посол Турции: Хотелось бы, чтобы Грузия присоединилась к TEKNOFEST

Посол Турции: Хотелось бы, чтобы Грузия присоединилась к TEKNOFEST Хотелось бы, чтобы Грузия приняла участие в фестивале аэрокосмической промышленности и технологий TEKNOFEST.
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 12:09
Посол Турции: Хотелось бы, чтобы Грузия присоединилась к TEKNOFEST

"Хотелось бы, чтобы Грузия приняла участие в фестивале аэрокосмической промышленности и технологий TEKNOFEST".

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

По ее словам, Грузия поддержала проведение в Баку фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.

“Мы хотим поблагодарить Грузию за помощь и поддержку в организации фестиваля. Оборудование из Турции в Азербайджан для проведения мероприятия доставлено через Грузию. Во многом это означает трехстороннее сотрудничество Турция-Азербайджан-Грузия”.

Отметим, что фестиваль TEKNOFEST 2022 пройдет 26-29 мая в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkish Ambassador: We want Georgia to join TEKNOFEST
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: “Gürcüstanın “TEKNOFEST”ə qatılmasını arzulayırıq”

Другие новости из категории

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
25 мая 2022 г. 12:09
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Эстонии
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Эстонии
25 мая 2022 г. 11:03
МИД Азербайджана поздравил Аргентину с Национальным днем
МИД Азербайджана поздравил Аргентину с Национальным днем
25 мая 2022 г. 10:07
Нед Прайс: Блинкен подтверждает нашу поддержку мира между Арменией и Азербайджаном
Нед Прайс: Блинкен подтверждает нашу поддержку мира между Арменией и Азербайджаном
25 мая 2022 г. 07:08
ЕС: Между Арменией и Азербайджаном должны быть реализованы трехсторонние соглашения
ЕС: Между Арменией и Азербайджаном должны быть реализованы трехсторонние соглашения
25 мая 2022 г. 00:24
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
24 мая 2022 г. 23:10
Франция приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
Франция приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
24 мая 2022 г. 22:25
Багдад Амреев поздравил Ильхама Алиева
Багдад Амреев поздравил Ильхама Алиева
24 мая 2022 г. 21:44
Шарль Мишель написал о заседании комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы
Шарль Мишель написал о заседании комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы
24 мая 2022 г. 21:34
Очередное заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря пройдет в Туркменистане
Очередное заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря пройдет в Туркменистане
24 мая 2022 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi