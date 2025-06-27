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Посол: Тегеран уверен, что территория Азербайджана никогда не использовалась против Ирана

Посол: Тегеран уверен, что территория Азербайджана никогда не использовалась против Ирана Посол: Тегеран уверен, что территория Азербайджана никогда не использовалась против Ирана
Внешняя политика
27 июня 2025 г. 13:35
Посол: Тегеран уверен, что территория Азербайджана никогда не использовалась против Ирана

Иранская сторона полностью уверена, что территория Азербайджана никогда не может быть использована против Исламской Республики.

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу, вручая верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Посол отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на дружбе, добрососедстве и братстве.

Он подчеркнул, что принципиальная и решительная позиция Азербайджана по конфликту между Ираном и Израилем высоко ценится в Иране, и выразил за это благодарность.

Посол добавил, что иранская сторона полностью уверена, что территория Азербайджана никогда не может быть использована против Ирана, и Азербайджанское государство никогда этого не допустит.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: İran tam əmindir ki, Azərbaycan ərazisindən bu ölkəyə qarşı heç vaxt istifadə oluna bilməz

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