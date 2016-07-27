Посольство Украины распространило заявление для граждан Азербайджана, планирующих посетить Крым

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Иностранцы и лица без гражданства имеют право въезжать в оккупированный Крым исключительно в соответствии с законодательством Украины, норм международного права и с учетом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 "Территориальная целостность Украины". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Украины, распространенном посольством Украины в Азербайджане.

"Въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее допускаются только по специальному разрешению компетентных органов через контрольные пункты въезда-выезда", - отмечается в заявлении.

В МИД отметили, что нарушение законодательства Украины при посещении оккупированной территории Крыма рассматривается украинской стороной как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

"В этой связи посольство Украины в Азербайджане в очередной раз хотело бы обратить внимание граждан Азербайджана, которые планируют свои поездку в Украину, что на сайте дипломатического представительства Украины в Баку имеется вся исчерпывающая информация относительно правил посещения временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, хотим подчеркнуть, что ведение коммерческой деятельности на оккупированных территориях (АР Крым и частях Донецкой и Луганской областей) без наличия соответствующих сертификатов и разрешений центральных органов власти Украины – запрещено", - говорится в заявлении посольства.