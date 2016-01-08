Посольство Турции: На данный момент изменений в визовом режиме с Азербайджаном не ожидается

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "На данный момент изменений в визовом режиме с Азербайджаном не ожидается".

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Турции в Азербайджане.

В сообщении отмечается, что распространенная в СМИ информация о вводе визового режима Турции с Азербайджаном не соответствует действительности: "Между нашими странами в настоящее время не предусматривается изменения визового режима. Граждане Азербайджана, прибывающие в Турцию в качестве туристов, все еще могут находиться в стране без визы в течение 30 дней".

Отметим, накануне турецкие СМИ сообщили о том, что с 1 июня 2016 года Турция вводит визовый режим с 89 странами, включая Азербайджан.