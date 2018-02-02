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    Посольство Казахстана: Кайрат Боранбаев никогда не финансировал проекты в Нагорном Карабахе

    По имеющимся проверенным данным, Кайрат Боранбаев никогда не посещал Нагорный Карабах

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "По имеющимся проверенным данным, Кайрат Боранбаев никогда не посещал Нагорный Карабах, не осуществлял и не планировал финансирование каких-либо проектов там". 

    Об этом Report заявили в пресс-службе посольства Казахстана в Азербайджане, комментируя вопрос  относительно выделения казахстанским предпринимателем Кайратом Боранбаевым средств на восстановление мечети в Нагорном Карабахе.

    В посольстве отметили, что эта информация не соответствует действительности.

    Ранее в ряде азербайджанских СМИ появилась информация о том, что бизнесмен Кайрат Боранбаев, являющийся родственником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, планирует профинансировать реставрацию мечети "Говхар-ага" на оккупированных территориях Азербайджана - в Шуше. 

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