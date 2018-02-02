Посольство Казахстана: Кайрат Боранбаев никогда не финансировал проекты в Нагорном Карабахе

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "По имеющимся проверенным данным, Кайрат Боранбаев никогда не посещал Нагорный Карабах, не осуществлял и не планировал финансирование каких-либо проектов там".

Об этом Report заявили в пресс-службе посольства Казахстана в Азербайджане, комментируя вопрос относительно выделения казахстанским предпринимателем Кайратом Боранбаевым средств на восстановление мечети в Нагорном Карабахе.

В посольстве отметили, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее в ряде азербайджанских СМИ появилась информация о том, что бизнесмен Кайрат Боранбаев, являющийся родственником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, планирует профинансировать реставрацию мечети "Говхар-ага" на оккупированных территориях Азербайджана - в Шуше.