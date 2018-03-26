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    Посол США: За прошедшие три года наши страны и народы стали лучше понимать друг друга

    Каждый член нашей семьи настолько любит Азербайджан, что я думаю, мы обязательно вернемся сюда© Report

    Губа. 26 марта. REPORT.AZ/ "Самым запоминающимся для меня за мою дипломатическую карьеру в Азербайджане было улучшение и развитие американо-азербайджанских отношений".  Как сообщает Report, об этом заявил  посол США в Азербайджане Роберт Секута, который в ближайшие дни завершает свою дипмиссию в этой стране. 

    Посол отметил, что, в дипломатических отношениях всегда есть в каком направлении развиваться и дальше, "однако если сравнивать отношения Азербайджана и США до и после начала моей деятельности, то за эти три  года наши страны и народы стали лучше понимать друг друга". "И меня, как человека, связанного с двусторонними отношениями между нашими странами, безусловно будут интересовать их дальнейшее развитие и состояние", - отметил Р. Секута. 

    "Каждый член нашей семьи настолько любит Азербайджан, что я думаю, мы обязательно вернемся сюда", - добавил посол. 

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