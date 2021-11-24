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Посол США: Восстановление и охрана памятников определяют самобытность народа

Посол США: Восстановление и охрана памятников определяют самобытность народа 16:16
Внешняя политика
24 ноября 2021 г. 17:15
Посол США: Восстановление и охрана памятников определяют самобытность народа

Одно из положительных впечатлений от Азербайджана - это уважение страны к различным культурам.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер во время выступления на конференции "Великое возвращение: возрождение культуры".

По его словам, на протяжении тысячелетий на этих территориях проживали различные народы: "Последователи ислама, христианства и иудаизма в Азербайджане пользовались своим историческим наследием. Все они нуждаются в защите".

Посол отметил, что восстановление и охрана памятников определяют самобытность народа: "Я видел несколько фотографий, когда начались реставрационные работы в Агдаме, Физули и других освобожденных районах. Уверен, что Азербайджан с одинаковым вниманием и заботой отнесется к защите историко-культурного наследия различных народов. Мы видели тревожные фотографии, отчеты об уроне, нанесенном на этих территориях религиозным памятникам. Мы считаем, что ЮНЕСКО и другим экспертам следует разрешить доступ в освобожденные районы".

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Версия на английском языке US Ambassador calls on UNESCO to organize mission to liberated territories"
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: "UNESCO azad olunan ərazilərə missiya təşkil etməlidir"

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