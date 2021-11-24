Посол США: Восстановление и охрана памятников определяют самобытность народа

16:16

Одно из положительных впечатлений от Азербайджана - это уважение страны к различным культурам.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер во время выступления на конференции "Великое возвращение: возрождение культуры".

По его словам, на протяжении тысячелетий на этих территориях проживали различные народы: "Последователи ислама, христианства и иудаизма в Азербайджане пользовались своим историческим наследием. Все они нуждаются в защите".

Посол отметил, что восстановление и охрана памятников определяют самобытность народа: "Я видел несколько фотографий, когда начались реставрационные работы в Агдаме, Физули и других освобожденных районах. Уверен, что Азербайджан с одинаковым вниманием и заботой отнесется к защите историко-культурного наследия различных народов. Мы видели тревожные фотографии, отчеты об уроне, нанесенном на этих территориях религиозным памятникам. Мы считаем, что ЮНЕСКО и другим экспертам следует разрешить доступ в освобожденные районы".