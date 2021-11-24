Министр: В Шуше наравне с мечетями будут восстановлены две церкви

"Мы возвращаемся в Карабах, чтобы восстановить, возродить и обеспечить процветание. Мы показываем это не на словах, а на деле".

"Мы возвращаемся в Карабах, чтобы восстановить, возродить и обеспечить процветание. Мы показываем это не на словах, а на деле".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Анар Керимов во время выступления на конференции "Великое возвращение: возрождение культуры".

Он отметил, что в Шуше восстанавливаются культурные памятники, мечети и церкви: "Мы демонстрируем всему миру, что азербайджанский народ не разрушает памятники, а, напротив, ведет восстановительные работы. В Шуше наравне с мечетями будут восстановлены две церкви".

A.Керимов отметил, что Азербайджан возвращается на освобожденные от оккупации территории с миром: "Для того, чтобы на этих землях царил прочный мир, было обеспечено устойчивое развитие, восстановлена связь между общинами".