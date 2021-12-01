Посол США выразил соболезнования в связи с крушением вертолета ГПС Азербайджана

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана, сообщает Report.

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана, сообщает Report.

"Посол Литценбергер выражает соболезнования погибшим в результате крушения вертолета. Мы разделяем боль этой утраты с их семьями и друзьями", - говорится в сообщении посольства США.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.