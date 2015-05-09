​Посол США в Азербайджане распространил заявление по случаю Дня Победы

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута распространил заявление по случаю Дня Победы.

Об этом Report сообщили в посольстве.

В послании говорится, что посол принял участие на прошедшей в начале недели презентации фильма "Цель - Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть", посвященного вкладу, внесенному Азербайджаном в Победу во Второй мировой войне: "Картина, при создании которой были использованы различные источники, была очень интересной и она напомнила, что Победа в этой войне была обретена за счет вклада, внесенного как Азербайджаном, так и другими союзниками".

"Когда просматриваешь события 70-летней давности, становится ясно, что День Победы является не триумфом силы, а победой эры мира, благоденствия и стабильности в Европе, достигнутых благодаря концентрации сил трансатлантического сообщества.

США высоко ценят подобные связи и общие идеи и готовы развивать их в будущем: "Сегодня мы помним о жертвах, отданных концентрированными союзниками, и не забываем о важном вкладе, внесенном нашими дедами в завоевание Победы. В числе стран, приблизивших Победу, есть являющиеся суверенными членами трансатлантического сообщества бывшие республики СССР, включая и Азербайджан".