Посол: США привержены продолжать строить отношения с сильным, независимым Азербайджаном

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ США привержены продолжать строить отношения с Азербайджаном, как сильным, независимым, демократическим государством.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута на мероприятии, посвященном 240-й годовщине со Дня независимости США.

Посол заявил, что нынешний год является очень важным, поскольку США отмечают 240-ую годовщину со дня подписания Декларации независимости США, а также 25-летнюю годовщину сотрудничества с Азербайджаном.

Посол напомним, что США поддержали Азербайджан в 1991 году - в годы объявления его независимости и отметил, что за эти годы азербайджанские и американские военные плечом к плечу принимали участие в миротворческих миссиях в Афганистане, Косово, Ираке.

Он отметил, что с 1993 года США выделили Азербайджану 1,3 млрд. долларов помощи, в том числе гуманитарной.

"Визит президента Азербайджана в марте этого года в США внесет свой вклад в развитие отношений между двумя странами", - добавил Р.Секута.

В свою очередь министр финансов Азербайджана Самир Шарифов поздравил США с Днем независимости. Он отметил, что Азербайджан и США продолжают развивать свои отношения в сфере экономики, а также в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Напомнив о недавнем теракте в аэропорту Стамбула, С.Шарифов заявил, что "международному сообществу необходимо предпринять целенаправленные и совместные шаги в этом направлении, оказать сопротивление такой агрессии".

Министр финансов также выразил надежду, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, активизируют усилия, чтобы разрешить нагорно-карабахский конфликт, положить конец оккупации и тем самым восстановить мир в регионе.