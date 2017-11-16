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    Посол США посетил торгово-выставочный центр ABAD - ФОТО

    Роберт Секута отметил, что его привлекли некоторые работы и он возможно приобретет их в ближайшем будущем для своих близких и семьи© Report/ FIri Salim

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута посетил торгово-выставочный центр "ABAD".

    Как сообщает Report, заместитель директора ABAD Ульви Бадалов рассказал о деятельности центра, продукции которого там реализуются.

    Посол США напомнил журналистам, что президент Дональд Трамп объявил ноябрь месяцем предпринимательства. 

    "Смотря на произведения искусства, выставленные в ABAD, мы видим, что азербайджанцы демонстрируют свои способности. Большинство из этих людей живут в отдаленных местах. Среди них также много женщин, не только мужчин. Это важный момент, что наряду с мужчинами, появляются источники дохода и для женщин", - заявил посол США, поздравив всех, кто реализует проект и отметив, что он приносит выгоду. 

    Р.Секута в беседе с журналистами отметил, что его привлекли некоторые работы и он возможно приобретет их в ближайшем будущем для своих близких и семьи.

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