Посол США: Азербайджанский народ всегда заинтересован в изучении чего-то нового

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанский народ всегда заинтересован в изучении чего-то нового".

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Роберт Секута сказал во время выступления на ежегодном Форуме молодежи.

Посол отметил, что в Азербайджане наблюдается желание молодежи создавать что-либо: "Многие молодые заинтересованы в изучении английского языка. Навыки, приобретенные добровольцами во время гонок Формулы-1, откроют новые возможности на их пути".

"Моя основная задача как представителя США, определив слабые области между двумя странами, помочь их еще большему развитию", - добавил посол.