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    Посол: Сотрудничество Азербайджана и НАТО важно для обеспечения безопасности в регионе Черного и Каспийского морей

    Четвертый этап Плана действий IPAP открывает широкие возможности для развития отношений между Азербайджаном и НАТО

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "Румыния, которая является второй страной в мире, признавшей независимость Азербайджана, рассматривает эту страну как важного и ценного партнера Cевероатлантического альянса". 

    Как сообщает Report об этом заявил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану, выступая на конференции "Отношения НАТО-Азербайджан: Перспективы сотрудничества после Уэльского саммита НАТО 2014 года". 

    Говоря о саммите, посол подчеркнул, что саммит НАТО в Уэльсе важен  в плане принятых на нем решений.

    Посол также отметил, что Азербайджан придает значение развитию отношений с НАТО, показателем этого является участие президента Ильхама Алиева на вышеупомянутом саммите, а также решение глав МИД стран НАТО расширить практическое сотрудничество с Азербайджаном.

    Д.К. Чобану подчеркнул также проекты, реализованные в Азербайджане при поддержке НАТО, такие как "Салоглу" и "Джейранчель": "Благодаря этой поддержке, мы сегодня можем говорить о безопасном использовании земель в Азербайджане и обучении азербайджанских офицеров о том, как надо вести себя в случае чрезвычайных экологических угроз".

    Дипломат отметил, что четвертый этап Плана Действий Индивидуального плана партнерства с НАТО (IPAP) на 2015-2016 год открывает широкие возможности для будущего развития отношений между НАТО и Азербайджаном: "Тесное сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом важно для обеспечения стабильности и безопасности в регионе Черного и Каспийского морей".

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