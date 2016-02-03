Посол России: Сложившаяся модель отношений с Азербайджаном создает плодотворную почву для успешного сотрудничества

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "Сложившаяся модель отношений между Азербайджаном и Россией придаёт уверенность обеим странам, создает плодотворную почву для успешного сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, выступая на фотовыставке "Россия-Азербайджан: 2015", проводящейся по случаю Дня дипломатического работника России.

"Опыт российской дипломатии в азербайджанском направлении чрезвычайно интересен и поучителен. То, что мы имеем сегодня заслуживает серьезной положительной оценки",- сказал В.Дорохин.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан и Россия сегодня прекрасно понимают друг друга, знают собственные возможности и не переходят определённые рамки.

"В результате нашего долголетнего сотрудничества у нас сложилась модель, которая служит интересам наших стран и народов. Это большая ценность",- отметил посол.

В.Дорохин добавил, что чем больше у России таких стабильных и надёжных партнеров, как Азербайджан, "тем спокойнее было бы нам".

Сегодня в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась фотовыставка "Россия- Азербайджан: 2015" по случаю Дня дипломатического работника РФ, который отмечается 10 февраля.

Экспозиция выставки включает в себя фотодокументы, отражающие самые важные события в российско-азербайджанских отношениях в 2015 году. На мероприятии приняли участие представители дипмиссий ряда стран.