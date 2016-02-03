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    Посол России: Сложившаяся модель отношений с Азербайджаном создает плодотворную почву для успешного сотрудничества

    Дорохин: В результате долголетнего сотрудничества сложилась модель, которая служит интересам наших стран и народов

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "Сложившаяся модель отношений между Азербайджаном и Россией придаёт уверенность обеим странам, создает плодотворную почву для успешного сотрудничества". 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, выступая на фотовыставке "Россия-Азербайджан: 2015", проводящейся по случаю Дня дипломатического работника России.

    "Опыт российской дипломатии в азербайджанском направлении чрезвычайно интересен и поучителен. То, что мы имеем сегодня заслуживает серьезной положительной оценки",- сказал В.Дорохин.

    Дипломат подчеркнул, что Азербайджан и Россия сегодня прекрасно понимают друг друга, знают собственные возможности и не переходят определённые рамки.

    "В результате нашего долголетнего сотрудничества у нас сложилась модель, которая служит интересам наших стран и народов. Это большая ценность",- отметил посол.

    В.Дорохин добавил, что чем больше у России таких стабильных и надёжных партнеров, как Азербайджан, "тем спокойнее было бы нам".

    Сегодня в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась фотовыставка "Россия-Азербайджан: 2015" по случаю Дня дипломатического работника РФ, который отмечается 10 февраля.

    Экспозиция выставки включает в себя фотодокументы, отражающие самые важные события в российско-азербайджанских отношениях в 2015 году. На мероприятии приняли участие представители дипмиссий ряда стран. 

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