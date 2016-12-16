Посол: Сегодня Азербайджан является основным торгово-экономическим и стратегическим партнером Казахстана - СТАТЬЯ

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев написал статью, посвященную 25-летию Республики Казахстан.

Агентство Report представляет читателям статью

"16 декабря Казахстан отметит 25-летний юбилей государственной независимости. За столь короткий, но судьбоносный период наша страна добилась ощутимых успехов и достижений, был осуществлен ряд крупных реформ в различных сферах.

Согласно глобальному отчету Всемирного экономического форума 2013-2014 годов о конкурентоспособности мировых экономик, Казахстан занял 50-е место в рейтинге из 148 стран. В ежегодном рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации "Doing Business-2014" Казахстан также вошел в 50 передовых стран мира из 189. Теперь перед Казахстаном стоит цель по вхождению в 30-ку наиболее развитых стран.

Сегодня Казахстан знают как одного из лидеров в СНГ и Восточной Европе по привлечению иностранных инвестиций. За последние 10 лет было привлечено более 100 миллиардов долларов иностранных инвестиций. За годы независимости среднемесячная заработная плата возросла в 9,3 раза. Средний размер пенсионных выплат увеличился в 10 раз. За 15 последних лет доходы казахстанцев выросли в 16 раз.

Каждая из принятых в Казахстане в последние годы крупных государственных программ направлена на решение конкретных проблем во всех отраслях – экономики, социального развития, внутренней и молодежной политики, науки, образования, культуры, здравоохранения. Это национальная идея "Мәңгілік Ел", Стратегия "Казахстан 2050", программа "100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ", это "Общество Всеобщего Труда".

Ежегодные послания президента народу Казахстана давно стали стратегическим ориентиром средней или долгосрочной перспективы. Послание прошлого года под названием "Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие" посвящено борьбе с надвигающимся глобальным кризисом. Два предыдущих ознаменовали новую стратегию развития Казахстана до 2050 года, а также Новую экономическую политику "Нұрлы жол".

Казахстан не только сумел сохранить межконфессиональный мир, но и продолжает укреплять и развивать межрелигиозный и межцивилизационный диалог в международном масштабе. Сегодня Казахстан является эффективно действующей моделью светского государства, гарантирующего представителям различных религиозных конфессий возможность исповедовать свою религию, не ущемляя при этом прав и свобод других граждан.

Наша страна признана ответственным и уважаемым членом международного сообщества. На сегодняшний день мы имеем более 80 дипломатических представительств в 65 странах, установлены дипломатические отношения с более 140 государствами.

Казахстан инициировал созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое сегодня объединяет 24 страны с населением более 3 миллиардов человек. Также отрадно отметить, что глобальные и региональные инициативы Казахстана, такие как коммуникативная платформа "G-Global", экологическая программа "Green Bridge", антиядерный проект "АТОМ", Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии нашли поддержку мирового сообщества.

В 2017 году Астана примет у себя Международную специализированную выставку EXPO. Победа нашей заявки на право проведения этой респектабельной выставки обусловлена положительной репутацией и признанием мирового сообщества заслуг и достижений Казахстана.

Говоря о внешней политике, следует отдельно отметить доверительный уровень казахстанско-азербайджанских отношений. Сегодня Азербайджан является основным торгово-экономическим и стратегическим партнером Казахстана в Кавказском регионе. Фундаментальные основы этих добрососедских отношений были заложены президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Сегодня их продолжает укреплять действующий президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Высокий доверительный уровень личных отношений Глав наших государств, динамика встреч на высшем уровне, имеющийся огромный потенциал взаимовыгодного политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества позволяют с уверенностью сказать, что нас ожидает большое будущее, и мы намерены далее укреплять и углублять взаимодействие во благо наших стран и братских народов.

В современных условиях глобализации стратегическое партнерство между Казахстаном и Азербайджаном все больше приобретает заметную актуальность. Главным образом это касается транзитного потенциала наших стран, так как в такой сложной глобальной финансово-экономической ситуации актуализируется роль международной транспортно-транзитной политики. Кавказский маршрут, проходящий через Азербайджан, обеспечит нам выход на рынки Европы. В свою очередь, Казахстан открывает Азербайджану врата на рынки Центральной Азии и Китая. В следствие того, что наши страны находятся на пути следования Великого Шелкового пути, транзит является одним из важнейших и перспективных компонентов сотрудничества между нашими странами.

Казахстан и Азербайджан всегда оказывают взаимную поддержку внешнеполитическим инициативам. В этой связи хочу отметить, что Азербайджан одним из первых официально подтвердил участие в Международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО - 2017", был подписан соответствующий Договор об участии братской страны на выставке.

Азербайджан также с самого начала поддержал казахстанскую заявку в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы. Имея опыт членства в Совете безопасности ООН, Азербайджан как никто другой осознает значимость и важность этого шага.

В последнее десятилетие Азербайджан достиг впечатляющих показателей национальной экономики и роста благосостояния народа. Все это говорит о том, что страна прочно встала на путь устойчивого развития. Мы также рады за возросший авторитет Азербайджанской Республики в системе современных международных отношений. Сегодня Азербайджан стал одним из важных региональных участников мировой энергетической политики.

Хотелось бы отметить блестящую организацию масштабных международных культурных и спортивных мероприятий, таких как

3-й Всемирный форум межкультурного диалога, VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, Первые Европейские игры и других, которые, несомненно, значительно укрепили положительную репутацию страны в глазах международного сообщества.

В этот уходящий год, знаменующий 25-летний юбилей независимости Казахстана и восстановления независимости Азербайджана, хочу пожелать нашим странам прогресса и процветания, а братским народам Казахстан и Азербайджана – мира и благополучия".