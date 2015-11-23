Посол: Румыния и Азербайджан имеют хорошие перспективы для расширения сотрудничества регионов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану встретился с заместителем главы исполнительной власти Шекинского района Гасаном Гасановым.

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, Г.Гасанов отметил отличные отношения между Румынией и Азербайджаном во всех сферах. Он также сообщил об успешных преобразованиях в Шекинском районе.

В свою очередь, посол подчеркнул интерес в развитии экономических связей с Азербайджаном, а также добавил, что имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества между регионами двух стран.

Д.К.Чобану представил возможности, которые открывает транспортный коридор между Черным и Каспийским морями, для наращивания сотрудничества в торговой сфере.

Отметим, что в рамках визита в Шеки, Д.К.Чобану выступит с лекцией в Шекинском отделении Института учителей Азербайджана на тему перспектив отношений НАТО-Азербайджан.