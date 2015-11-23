 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол: Румыния и Азербайджан имеют хорошие перспективы для расширения сотрудничества регионов

    Посол Румынии встретился с заместителем главы исполнительной власти Шекинского района

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану встретился с заместителем главы исполнительной власти Шекинского района Гасаном Гасановым.

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, Г.Гасанов отметил отличные отношения между Румынией и Азербайджаном во всех сферах. Он также сообщил об успешных преобразованиях в Шекинском районе.

    В свою очередь, посол подчеркнул интерес в развитии экономических связей с Азербайджаном, а также добавил, что имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества между регионами двух стран.

    Д.К.Чобану представил возможности, которые открывает транспортный коридор между Черным и Каспийским морями, для наращивания сотрудничества в торговой сфере.

    Отметим, что в рамках визита в Шеки, Д.К.Чобану выступит с лекцией в Шекинском отделении Института учителей Азербайджана на тему перспектив отношений НАТО-Азербайджан.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi