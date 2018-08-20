Посол России: Мультикультурализм и толерантность добавляют престижа Азербайджану

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Мультикультурализм и толерантность добавляют престижа Азербайджану".

Как cообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Посол России поздравил верующих азербайджанцев с наступающим праздником Гурбан.

Он также напомнил слова главы УМК Аллахшукюра Пашазаде о том, что все граждане Азербайджана пользуются всеми благами мультикультурализма.

"Этот мультикультурализм, эта толерантность добавляет престижа стране", - отметил дипломат.