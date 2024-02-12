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Посол РФ сообщил о согласовании Москвой и Баку дат переговоров по миротворцам в Карабахе

Посол РФ сообщил о согласовании Москвой и Баку дат переговоров по миротворцам в Карабахе Россия и Азербайджан согласовывают даты следующего раунда переговоров по российскому миротворческому контингенту в Карабахе.
Внешняя политика
12 февраля 2024 г. 02:43
Посол РФ сообщил о согласовании Москвой и Баку дат переговоров по миротворцам в Карабахе

Россия и Азербайджан согласовывают даты следующего раунда переговоров по российскому миротворческому контингенту в Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете "Известия".

"Сейчас с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по нашему миротворческому контингенту", - сказал он, напомнив, что срок пребывания российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана истекает в 2025 году.

Евдокимов указал, что после восстановления Баку контроля над всей территорией региона роль миротворческого контингента изменилась. "Сейчас после завершения контртеррористической операции российские миротворцы совместно с азербайджанскими силами осуществляют патрулирование территории, охрану зданий и культурных сооружений", - уточнил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Moskva və Bakı Qarabağda sülhməramlılarla bağlı danışıqların tarixlərini razılaşdırırlar

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