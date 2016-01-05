Посол: Рады, что итальянские компании также участвуют в проекте ТАР

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Италия занимает важное место в жизни Азербайджана. Как сообщает Report, об этом сказал посол Азербайджана в Италии Вагиф Садыгов в интервью Azerbaijan News TV.

По его словам, азербайджано-итальянские отношения стоят на прочном фундаменте многочисленных документов, подписанных между странами. По мнению В.Садыгова, это позволяет двум странам еще больше развить двусторонние связи: "Имеется большой потенциал для развития этих связей. Кроме того, между лидерами наших стран имеются хорошие персональные отношения".

Говоря о торговых связях, посол сказал, что в течение 7 лет Италия является крупным торговым партнером Азербайджана и около 20-25% торговых операций проводятся с Италией: "В основном, мы экспортируем нефть в Италию, но в скором времени, посредством проекта ТАР будем экспортировать и газ. Этот проект открывает новые рабочие места в Италии, и мы рады, что итальянские компании также участвуют в данном проекте".

В.Садыгов отметил также многочисленные культурные мероприятия, проведенные в Италии для популяризации страны. В этом плане он подчеркнул участие Азербайджана в Венецианском биеннале, а также в EXPO-2015 в Милане, реставрационные работы исторических памятников в Риме при участии Фонда Гейдара Алиева.

В интервью В.Садыгов напомнил, что в настоящее время в Генуе и Катании действуют почетные консульства Азербайджана, а также добавил, что страна заинтересована в открытии почетных консульств в других регионах Италии.

Напомним, что в декабре, согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, Вагиф Садыгов был отозван с должности посла Азербайджана в Италии.