 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол приветствует возобновление диалога Азербайджана и ЕС в рамках подкомитетов

    Малена Мард: Надеемся, что до конца года состоится заседание подкомитета по энергетике

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ На этой неделе в Баку состоялись  заседания трех  подкомитетов Азербайджан-Евросоюз по вопросам торговли и экономики. Завтра состоится заседание 4-го подкомитета.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила  руководитель делегации  ЕС в Азербайджане Малена Мард.

    По ее словам, эти заседания дают возможность провести обмен опытом с азербайджанскими коллегами. Она также выразила удовлетворение, что две стороны возобновили диалог в рамках подкомитетов: "Я уверена, что мы достигнем конкретных результатов в различных сферах. Надеемся, что до конца года состоится заседание подкомитета по энергетике".

    Говоря о новых правовых рамках для проведения переговоров между ЕС и Азербайджаном по заключению соглашения о стратегическом сотрудничестве, М. Мард отметила, что для этого необходимо решение всех стран-членов ЕС, после чего в ближайшее время начнутся переговоры.  "Однако обсуждения по этому вопросу еще продолжаются в Брюсселе", -добавила она. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi