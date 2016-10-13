Посол приветствует возобновление диалога Азербайджана и ЕС в рамках подкомитетов

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ На этой неделе в Баку состоялись заседания трех подкомитетов Азербайджан-Евросоюз по вопросам торговли и экономики. Завтра состоится заседание 4-го подкомитета.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель делегации ЕС в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, эти заседания дают возможность провести обмен опытом с азербайджанскими коллегами. Она также выразила удовлетворение, что две стороны возобновили диалог в рамках подкомитетов: "Я уверена, что мы достигнем конкретных результатов в различных сферах. Надеемся, что до конца года состоится заседание подкомитета по энергетике".

Говоря о новых правовых рамках для проведения переговоров между ЕС и Азербайджаном по заключению соглашения о стратегическом сотрудничестве, М. Мард отметила, что для этого необходимо решение всех стран-членов ЕС, после чего в ближайшее время начнутся переговоры. "Однако обсуждения по этому вопросу еще продолжаются в Брюсселе", -добавила она.