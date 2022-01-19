О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол: Погибшие 20 января принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны

Посол: Погибшие 20 января принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны Сегодня в Азербайджане считают, что кровь пролилась не напрасно, и погибшие 20 января принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны. Они являются истинными героями и борцами за нашу свободу.
Внешняя политика
19 января 2022 г. 13:44
Посол: Погибшие 20 января принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны

Сегодня в Азербайджане считают, что кровь пролилась не напрасно, и погибшие 20 января принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны. Они являются истинными героями и борцами за нашу свободу.

Как передает Report, об этом написала посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова в статье, опубликованной украинским изданием "Гордон".

"К 1990 году [генеральный секретарь ЦК КПСС] Михаил Горбачев окончательно потерял голову и ориентиры. Он метался, лавировал, пытаясь спасти СССР. Все его мысли были исключительно об этом. Это уже постфактум, пытаясь заработать "очки" на Западе, он стал утверждать, что сознательно разваливал державу. Горбачев не являлся стратегом и не обладал даром просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Поэтому и пытался проводить политику "нового мышления" старыми тоталитарными методами",- говорится в статье.

Э. Ахундова отмечает, что "в те дни казалось, что жизнь остановилась. Что нас все предали и забыли. Не хотелось жить. В глазах все время стояли слезы": "Этот день вернул меня в журналистику, и я ночью, по горячим следами, написала эссе "Почему?", которое вошло в сборник "Черный январь".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səfir: “20 yanvar şəhidləri ölkənin azadlığı və müstəqilliyi naminə həyatlarından keçiblər”

Другие новости из категории

МИД: Будут предприняты шаги, чтобы призвать к ответу ответственных за 20 Января
МИД: Будут предприняты шаги, чтобы призвать к ответу ответственных за 20 Января
19 января 2022 г. 13:36
Замглавы МИД Малайзии прибудет в Азербайджан 21 января
Замглавы МИД Малайзии прибудет в Азербайджан 21 января
19 января 2022 г. 13:17
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
19 января 2022 г. 11:04
В МИД Азербайджана прокомментировали заявление главы МИД Франции
В МИД Азербайджана прокомментировали заявление главы МИД Франции
18 января 2022 г. 22:44
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
18 января 2022 г. 19:01
Французский парламентарий: Валери Пекрес использовала раздражающие слова
Французский парламентарий: Валери Пекрес использовала раздражающие слова
18 января 2022 г. 19:00
Замглавы МИД Малайзии прибудет в Азербайджан с рабочим визитом
Замглавы МИД Малайзии прибудет в Азербайджан с рабочим визитом
18 января 2022 г. 17:09
Посол: Пекресс пытается скрыть незаконность своей поездки в Азербайджан
Посол: Пекресс пытается скрыть незаконность своей поездки в Азербайджан
18 января 2022 г. 14:23
Фарид Шафиев: Турецко-армянский диалог имеет позитивный потенциал
Фарид Шафиев: Турецко-армянский диалог имеет позитивный потенциал
18 января 2022 г. 14:19
Глава ЦАМО: Россия остается важным актором в регионе Южного Кавказа
Глава ЦАМО: Россия остается важным актором в регионе Южного Кавказа
18 января 2022 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi