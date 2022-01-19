Посол: Погибшие 20 января принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны

Сегодня в Азербайджане считают, что кровь пролилась не напрасно, и погибшие 20 января принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны. Они являются истинными героями и борцами за нашу свободу.

Сегодня в Азербайджане считают, что кровь пролилась не напрасно, и погибшие 20 января принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны. Они являются истинными героями и борцами за нашу свободу.

Как передает Report, об этом написала посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова в статье , опубликованной украинским изданием "Гордон".

"К 1990 году [генеральный секретарь ЦК КПСС] Михаил Горбачев окончательно потерял голову и ориентиры. Он метался, лавировал, пытаясь спасти СССР. Все его мысли были исключительно об этом. Это уже постфактум, пытаясь заработать "очки" на Западе, он стал утверждать, что сознательно разваливал державу. Горбачев не являлся стратегом и не обладал даром просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Поэтому и пытался проводить политику "нового мышления" старыми тоталитарными методами",- говорится в статье.

Э. Ахундова отмечает, что "в те дни казалось, что жизнь остановилась. Что нас все предали и забыли. Не хотелось жить. В глазах все время стояли слезы": "Этот день вернул меня в журналистику, и я ночью, по горячим следами, написала эссе "Почему?", которое вошло в сборник "Черный январь".