Посол Палестины побывал в Международном центре Низами Гянджеви

Посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Керим посетил Международный центр Низами Гянджеви.

Посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Керим посетил Международный центр Низами Гянджеви.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной Twitter странице центра.

Основными темами обсуждений стали IX Глобальный Бакинский Форум, который проходил с 16-18 июня этого года, а также XXIV Заседание Высокого Уровня в Нью-Йорке, который пройдет в сентябре и X Глобальный Бакинский Форум будущего года.

21-22 сентября в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет заседание высокого уровня на тему "Вызовы и ответы заинтересованных акторов на кризис мира, безопасности и устойчивого развития".