О нас

Посол Палестины побывал в Международном центре Низами Гянджеви

Посол Палестины побывал в Международном центре Низами Гянджеви Посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Керим посетил Международный центр Низами Гянджеви.
Внешняя политика
18 августа 2022 г. 15:01
Посол Палестины побывал в Международном центре Низами Гянджеви

Посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Керим посетил Международный центр Низами Гянджеви.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной Twitter странице центра.

Основными темами обсуждений стали IX Глобальный Бакинский Форум, который проходил с 16-18 июня этого года, а также XXIV Заседание Высокого Уровня в Нью-Йорке, который пройдет в сентябре и X Глобальный Бакинский Форум будущего года.

21-22 сентября в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет заседание высокого уровня на тему "Вызовы и ответы заинтересованных акторов на кризис мира, безопасности и устойчивого развития".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ambassador of Palestine visits Nizami Ganjavi International Center
Версия на азербайджанском языке Fələstin səfiri Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzində olub

Самое важное

Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
18 августа 2022 г. 16:00
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
18 августа 2022 г. 13:06
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
18 августа 2022 г. 10:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
18 августа 2022 г. 00:10
В Москве почтили память Муслима Магомаева 
ФотоВ Москве почтили память Муслима Магомаева 
17 августа 2022 г. 18:09
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
17 августа 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
17 августа 2022 г. 10:16
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
16 августа 2022 г. 19:24
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
16 августа 2022 г. 18:20
У первой леди США диагностирован коронавирус
У первой леди США диагностирован коронавирус
16 августа 2022 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi