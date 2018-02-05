Посол Пакистана: Военное сотрудничество с Азербайджаном является для нас приоритетом

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Военное сотрудничество между нашими странами является приоритетом". Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

"Считаю, что прошлый год является важным с точки зрения налаживания и углубления военного сотрудничества между нашими странами. Мы намерены укреплять его и в дальнейшем, и далее поддерживать Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха, так как обе страны страдают от оккупации", - отметил Саид Хан Мохманд.