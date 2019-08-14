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Посол Пакистана: Действия Индии в Кашмире нацелены на изменение демографического фона

​Посол Пакистана: Действия Индии в Кашмире нацелены

Пакистан намерен вывести на обсуждение последние события в Джамму и Кашмире.

Как сообщает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд заявил на пресс- конференции по случаю 73-й годовщины дня независимости страны.

"Мы сегодня отмечаем не только день независимости, но и единство с кашмирцами. Как вы знаете, приняты четыре резолюции СБ ООН по самоопределению кашмирцев. Несмотря на это Индия нарушает и не выполняет эти решения. События в Кашмире нацелены на изменение статуса региона и его демографическогл фона",- заявил посол.

Он также подчеркнул, что в результате этих волнений в регионе лидеры кашмирского  региона находятся в тюрьме или под домашним арестом: "Кроме того Индия ввела 38 тыс. солдат. Уже как 9-й день в Кашмире действует комендантский час, люди лишены связи с остальным миром".

"Эта политика Индии по Кашмиру критикуется даже в самой стране",- подчеркнул посол.

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