Посол: Пакистан всегда ценил поддержку Азербайджана

14 августа 2025 г. 09:29
Пакистан всегда высоко ценил поддержку азербайджанского государства и народа.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин на мероприятии, посвященном 78-й годовщине Дня независимости его страны.

Дипломат напомнил, что в мае этого года ВС Пакистана достойно ответили на нападение Индии:

"После решительного ответа Пакистана на провокацию Индии все увидели нашу силу, и этот успех отметили лидеры Азербайджана, Пакистана и Турции в Лачыне. Благодаря дальновидной политике президента Ильхама Алиева освобожден Карабах. Надеемся, что однажды Пакистан также освободит территории, находящиеся под оккупацией Индии".

Версия на азербайджанском языке Səfir: Pakistan həmişə Azərbaycan dövlətinin və xalqının dəstəyini yüksək qiymətləndirib

