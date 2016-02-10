Посол: Отмена санкций позволит еще больше развивать отношения между Азербайджаном и Ираном

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю 37-летия исламской революции в Иране.

Как сообщает Report, на мероприятии, в котором участвовали дипломаты из различных посольств, аккредитованных в Баку, общественные деятели Азербайджана и представители иранской общины в Баку, вначале прозвучали гимны двух стран.

Выступивший затем посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин рассказал о значимости этого дня для его страны. Он отметил, что сегодня Иран празднует 37-летие исламской революции на фоне соглашения Ирана с 6 ведущими силами мира. Посол сказал, что иранский народ в течение 12 лет стойко выстоял санкции для того, чтобы добиться своих прав. Это, по его словам, позволило Ирану занять свое место в мировой экономике. В своей речи М.Пак Айин также отметил, что отмена санкций против Ирана позволит еще больше развивать отношения между Азербайджаном и Ираном.

В свою очередь, министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев поздравил от имени азербайджанского народа иранского посла и в его лице весь иранский народ с 37-летием иранской революции. Говоря о двусторонних отношениях, Н.Алиев сказал, что между странами существуют исторически крепкие отношения. Министр в своей речи отметил, что снятие санкций с Ирана будет способствовать еще большему развитию страны, а также еще больше укрепит азербайджано-иранские отношения.