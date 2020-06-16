Посол: ОАЭ привержены соглашению OPEC+ - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с послом ОАЭ в Азербайджане Мохамедом Ахмед Альгубаиси.

- Какова текущая ситуация с COVID-19 в ОАЭ, какие методы использует страна для предотвращения распространения вируса и борьбы с пандемией?

-ОАЭ находятся в первых рядах среди стран, которые смогли контролировать ситуацию с распространением коронавируса. Так, предпринимаются интенсивные меры по борьбе с COVID-19, соблюдаются правила социального дистанцирования и инструкции органов здравоохранения и руководства страны. За последние дни на фоне увеличения количества сделанных тестов, мы также наблюдаем уменьшение числа заражений среди населения. Несмотря на то, что число вылеченных людей увеличивается с каждым днем, но вирус при этом все еще существует, наше будущее будет зависеть от уровня осведомленности, предотвращения распространения заражения и соблюдения правил.

Правительство ОАЭ смогло контролировать распространение вируса с момента его появления: так, инфицировано менее 0,38% населения страны и 56,2% заразившихся выздоровели после получения необходимой медицинской помощи. Несмотря на значительное увеличение скорости выздоровления и уменьшение количества пациентов, получающих активное лечение, количество ежедневно проводимых тестов увеличилось с 25 000 до 40 000, при этом уровень заражения инфекцией снизился с 800 до менее чем 600 случаев в день.

Соблюдение обществом правил по социальной ответственности и сохранению здоровья граждан помогло бороться с первой волной коронавируса. Все местные и международные отчеты указывают на то, что ОАЭ является лидером в профилактическом контроле над вспышкой коронавируса, по обследованию пациентов, и, как правило, находится в первых рядах по эффективности и готовности системы неотложной помощи и здравоохранения.

Исходя из текущих данных, мы можем сказать, что общая ситуация в области здравоохранения находится под контролем. Об этом говорят выявление случаев заболевания на раннем этапе, результаты текущих исследований, а также устойчивость принятых мер и увеличение уровня осведомленности общественности.

Мы хотели бы отметить, что количество критических случаев и смертей уменьшилось по всей стране, что является положительным показателем, а также результатом лидерства в борьбе с кризисом и общественной солидарности с системой защиты для предотвращения распространения вируса.

В Центре стволовых клеток в Абу-Даби команда врачей и исследователей во главе с изобретателем и исследователем доктором Эндрю Вентурой объявила о новом изобретении, которое может помочь организму бороться с вирусом и уменьшить симптомы заболевания.Лечение заключается в извлечении стволовых клеток из крови пациента и, после реактивации, внедрения их в легкие пациента путем ингаляции.

Вышеуказанный метод, разработанный исследователями, изучающими лечение коронавирусной инфекции (COVID-19), получил защиту интеллектуальной собственности, и, таким образом, данный метод лечения привлек внимание большего числа пациентов.

В качестве продолжения наследия покойного шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна, основателя ОАЭ, и в рамках обязательств помогать всем, ОАЭ оказали гуманитарную помощь более чем 64 странам мира в борьбе с коронавирусом.

- Как вы оцениваете борьбу с COVID-19 в Азербайджане?

-Азербайджан демонстрирует образцовую борьбу с коронавирусом. Официальные лица Всемирной организации здравоохранения и ряда европейских стран высоко оценивают меры, принятые Азербайджаном в борьбе с этим злом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева взяли ситуацию под контроль с первых дней. Благодаря им Азербайджан фактически находится в первых рядах в борьбе с коронавирусом. 1 миллиард манатов, выделенный государством для устранения негативных последствий пандемии коронавируса для экономики страны, делового сектора, а также занятости, является примерным шагом для многих стран.

Азербайджан стал инициатором проведения саммита Движения неприсоединения "Вместе против COVID-19" в формате Контактной группы 4 мая посредством видеоконференции. Кроме того, отдельная помощь Азербайджана многим странам в борьбе с вирусом демонстрирует солидарность Азербайджана на глобальном и международном уровнях.

- Как пандемия повлияла на экономические связи между Азербайджаном и ОАЭ? До пандемии наблюдался резкий рост турпотока в Азербайджан. Какие меры могут предпринять страны для совместного сотрудничества по восстановлению этого направления в постпандемический период?

-Отношения между ОАЭ и Азербайджаном строятся на нарастающей. Эти отношения не ограничиваются торговлей. Наше руководство и наши народы регулярно поддерживают друг друга, руководствуясь принципами искреннего братства. Период пандемии не является исключением. Конечно, этот сложный период оставляет свой след с точки зрения обеспечения безопасности и охраны здоровья. Тем не менее, благодаря правильному пути, по которому идут как ОАЭ, так и Азербайджанское государство, мы считаем, что в постпандемический период произойдет оживление во всех секторах экономики, и наши туристы снова будут пользоваться гостеприимством.

- На фоне пандемии COVID-19 мир также столкнулся с падением цен на нефть. Что делают ОАЭ, как страна-экспортер, чтобы избежать негативных последствий?

-ОАЭ привержены соглашению OPEC+. Мы работаем со странами-партнерами, чтобы успешно преодолеть этот сложный этап. На фоне COVID-19 мы принимаем меры, чтобы сбалансировать рынок нефти, маневрировать, учитывая как текущий, так и будущий периоды.