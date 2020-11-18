Посол Нидерландов: Санкции совершенно не входят в повестку дня

"Как Вы отметили, я прибыла сюда 20 сентября, за неделю до возобновления конфликта. Это было очень беспокойным периодом и вместе с тем временем, позволившим мне прекрасно понять, в чем заключаются источники конфликта. Одновременно я тесно контактировала с

"Как Вы отметили, я прибыла сюда 20 сентября, за неделю до возобновления конфликта. Это было очень беспокойным периодом и вместе с тем временем, позволившим мне прекрасно понять, в чем заключаются источники конфликта. Одновременно я тесно контактировала с нашей столицей по этому поводу. Как Вы отметили, позиция моего правительства является весьма сбалансированной. Я высоко оцениваю это. Это случилось в результате анализа, обсуждений и хорошего диалога".

Как сообщает Report, об этом новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в нашей стране Паулин Айземан сказала в ходе вручения верительных грамот президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву .

"Хочу еще раз подчеркнуть, что позиция моего правительства очень близка позиции Европейского Союза и является весьма сбалансированной. Мы отслеживали конфликт, видели произошедшее, последствия конфликта с той, и с другой стороны всегда вызывают нашу крайнюю озабоченность. В нашей системе есть различия. Есть позиция правительства, есть позиция парламента, и это требует диалога. Диалог был проведен несколько раз, и мы отметили, что сбалансированная позиция правительства отнюдь не означает, что она всегда совпадает с позицией парламента. Эти вопросы были поставлены и на последнем обсуждении, проведенном на минувшей неделе между министром и парламентом. Министр как в письменной, так и устной форме настоятельно заявил, что поставленные вопросы не совпадают с позицией моего правительства. Таким образом, санкции и подобные вопросы совершенно не входят в повестку дня. В настоящее время это неактуально, и никаких вопросов и обсуждений в связи с этим быть не может. Мой министр предельно ясно заявил об этом как в парламенте, так и в письменной форме. Рада, что могу повторить это здесь", - добавила посол.