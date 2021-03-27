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Посол: Мы не только близкие дружественные страны, но и стратегические партнеры

Посол: Мы не только близкие дружественные страны, но и стратегические партнеры Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась в Минске с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.
Внешняя политика
27 марта 2021 г. 12:08
Посол: Мы не только близкие дружественные страны, но и стратегические партнеры

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась в Минске с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

"Прежде всего, хочу отметить высокий уровень политического диалога и высокую динамику сотрудничества между нашими странами. Это достойно похвалы. Азербайджан - близкий друг. Это благодаря хорошим отношениям между президентами наших государств", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что существует большой неиспользованный потенциал торгово-экономического и политического сотрудничества и гуманитарных отношений: "Мы сделаем все, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения. Нам очень приятно констатировать, что товарооборот между Беларусью и Азербайджаном в 2020 году вырос в 1,5 раза и составил почти 450 миллионов долларов".

Наталья Кочанова отметила активный обмен визитами на высшем и высоком уровне: "К сожалению, 2020 год пострадал от пандемии. Нам пришлось рассчитывать на переход на онлайн-общение. Но я думаю, что все будет хорошо, и мы продолжим наше тесное сотрудничество и будем чаще встречаться. Мы обязательно поддержим все инициативы депутатов Беларуси и Азербайджана и поможем их реализовать. Мы прорабатываем вопрос организации визита азербайджанских коллег в Беларусь. Сейчас идет работа по организации визита на высшем уровне. Еще раз заверяю вас, что мы, с нашей стороны, сделаем все, чтобы это сотрудничество было долгосрочным, плодотворным", - добавила Наталья Кочанова.

Спикер призвала молодежь двух стран к более активному сотрудничеству: "В Национальном собрании Беларуси есть Молодежный парламент. И мы бы хотели, чтобы наша молодежь более активно сотрудничала".

Посол Латиф Гандилов поблагодарил спикера за возможность встретиться и за высокую оценку двусторонних отношений.

"За последние 25 лет между нашими странами сложились очень конструктивные, плодотворные и эффективные отношения. Главы государств определили их характер. Мы не только близкие дружественные страны, но и стратегические партнеры. Это меняет характер наших отношений, - сказал он.

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Версия на английском языке Ambassador: We are close and friendly countries, and strategic partners

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