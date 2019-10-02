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Посол Мексики встретился с министром обороны Азербайджана

​Посол Мексики встретился с министром обороны Азербайджана

Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. 

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Мексики в Азербайджане, стороны обсудили вопросы  двустороннего сотрудничества в военной отрасли, отметив позитивную динамику.

Отметив участие азербайджанских военных в различных международных учениях, З. Гасанов подчеркнул возможность развития данного вида сотрудничества с мексиканской стороной.

Посол Лабардини, в свою очередь, рассказал о мерах по укреплению двусторонних отношений по ряду сфер.

Дипломат также подчеркнул важность  взаимного участия в соответствующих международных оборонных выставках -  FAMEX в Мексике и ADEX в Азербайджане.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с двусторонней правовой базой в сфере военного сотрудничества.

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