​Посол Мексики посетил Милли Меджлис

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с вице-спикером Милли Меджлиса, председателем Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Валехом Алескеровым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече, вице-спикер парламента рассказал о деятельности возглавляемого им Комитета, полномочиях межпарламентских групп и их положительном влиянии на расширение двусторонних отношений.

Посол Лабардини, в свою очередь, сообщил об отношениях между Мексикой и Азербайджаном и динамикой их развития, представил ко вниманию важные показатели экономики свой страны. Кроме того, дипломат подчеркнул сферы, в которых Мексика достигла больших достижений и опыта, которым страна могла бы поделиться.

Стороны провели обмен мнениями о возможных путях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Было выражено желание касательно укрепления связей между двумя странами.