Посол: Литва и Азербайджан осуществляют тесное сотрудничество

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Литва всегда были и остаются крепкими партнерами.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас в Баку на мероприятии по случаю 100-летия восстановлени я Литовского государства.

Посол отметил, что страны тесно сотрудничают по целому ряду областей, включая политическую, экономическую и культурные сферы.

Дипломат подчеркнул, что Литва "строит свое будущее в рамках ЕС".

Он отметил, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность стран.

В свою очередь заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова поздравила литовскую сторону от имени правительства Азербайджана.

Бахар Мурадова отметила, что Азербаджан и Литва дружеские и партнерские страны и динамизм развития торгового сотрудничества между странами служит тому примером.

Далее состоялся концерт литовской музыкальной фолк-джаз группы.