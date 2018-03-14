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    Посол: Казахстан заинтересован в развитии логистического сотрудничества с Азербайджаном

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Казахстан заинтересован в развитии логистического сотрудничества с Азербайджаном. Как  сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев в ходе презентации новой книги Нурсултана Назарбаева "Эра независимости" в Баку.

    "Данная книга является уникальной, поскольку в ней отражены мысли и планы а также перспективы развития Казахстана Н.Назарбаева", - заявил Б.Исабаев.

    "Казахстан и Азербайджан прошли непростой путь восстановления, однако, преодолев трудности, смогли добиться немало управлением мудрого руководства наших стран" -отметил он.

    Посол подчеркнул, что из всех постсоветских республик только Азербайджан, Казахстан и Беларусь смогли добиться экономических показателей 1991 года до развала СССР. 

    По словам дипломата, Казахстан уделяет большое внимание развитию логистического и инфраструктурного развития своей страны. 

    "В последнее время резко возросла роль Транскаспийского маршрута, который  позволяет транспортировать грузы из Китая в Европу. Казахстан заинтересован в использовании маршрута Баку-Тбилиси-Карс.

    Думаю процесс уже пошёл, так как посредством БТК транспортируются не только  казахстанские и китайские  грузы, но и грузы всего региона Центраальной Азии. И в этой связи у нас с Азербайджаном есть большие возможности для развития логистики",  - заявил Б. Исабаев.

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