Посол: Казахстан заинтересован в развитии логистического сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Казахстан заинтересован в развитии логистического сотрудничества с Азербайджаном. Как сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев в ходе презентации новой книги Нурсултана Назарбаева "Эра независимости" в Баку.

"Данная книга является уникальной, поскольку в ней отражены мысли и планы а также перспективы развития Казахстана Н.Назарбаева", - заявил Б.Исабаев.

"Казахстан и Азербайджан прошли непростой путь восстановления, однако, преодолев трудности, смогли добиться немало управлением мудрого руководства наших стран" -отметил он.

Посол подчеркнул, что из всех постсоветских республик только Азербайджан, Казахстан и Беларусь смогли добиться экономических показателей 1991 года до развала СССР.

По словам дипломата, Казахстан уделяет большое внимание развитию логистического и инфраструктурного развития своей страны.

"В последнее время резко возросла роль Транскаспийского маршрута, который позволяет транспортировать грузы из Китая в Европу. Казахстан заинтересован в использовании маршрута Баку-Тбилиси-Карс.

Думаю процесс уже пошёл, так как посредством БТК транспортируются не только казахстанские и китайские грузы, но и грузы всего региона Центраальной Азии. И в этой связи у нас с Азербайджаном есть большие возможности для развития логистики", - заявил Б. Исабаев.