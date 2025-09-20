Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета
Внешняя политика
- 20 сентября, 2025
- 19:47
Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус поздравил Азербайджан с 20 сентября – Днем государственного суверенитета.
Как передает Report, соответствующую публикацию дипломат разместил в социальной сети X.
September 20, 2025
