İsrail səfiri Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 20 sentyabr, 2025
- 19:46
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Krausz 20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
September 20, 2025
Son xəbərlər
21:02
Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanıbFərdi
20:59
Video
Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında ruandalı həmkarı ilə görüşündən paylaşım edibXarici siyasət
20:55
Foto
Badminton Federasiyasının rəsmisi MDB Oyunlarına qatılacaq idmançıların hazırlıq prosesini izləyibFərdi
20:54
Haaqada etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə edilibDigər
20:30
Demokratlar Trampla görüş tələb ediblərDigər ölkələr
20:29
Foto
"Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin ikinci günündən - FOTOREPORTAJFormula 1
20:26
Foto
Xankəndidə Uşaq İncəsənət Festivalı qaliblərinin konserti keçirilibİncəsənət
20:20
Foto
Xankəndidə ilk Şəhər Günü geniş konsert proqramı və atəşfəşanlıqla başa çatıbMədəniyyət siyasəti
20:14