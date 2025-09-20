İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    • 20 sentyabr, 2025
    • 19:46
    İsrail səfiri Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

    İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Krausz 20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

