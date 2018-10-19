Посол Израиля посетил Нахчыван

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил с делегацией Нахчыванскую Автономную Республику.

Об этом Report сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.

В ходе визита Д.Став встретился с председателем Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым и другими официальными лицами.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, также был отмечены успехи Нахчывана в разных отраслях экономики, в том числе сфере альтернативной энергетики и частного бизнеса.