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    Посол Израиля посетил Нахчыван

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил с делегацией Нахчыванскую Автономную Республику.

    Об этом Report сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.  

    В ходе визита Д.Став встретился с председателем Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым и другими официальными лицами.

    Отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, также был отмечены успехи Нахчывана в разных отраслях экономики, в том числе сфере альтернативной энергетики и частного бизнеса. 

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