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    Посол Израиля посетил Масаллинский район

    Посол отметил возможности для взаимовыгодного сотрудничества как в государственном, так и в частном секторе

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил Масаллинский район в рамках своего визита в южные регионы cтраны.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Израиля в Азербайджане, в рамках визита посол встретился с главой исполнительной власти района Рафилем Гусейновым.

    В ходе встречи глава ИВ Масаллинского района рассказал о работах по развитию сферы туризма, промышленности, сельского хозяйства.

    После встречи Д.Став посетил краеведческий музей, а также ознакомился с санаторием Истису. Посол отметил возможности для взаимовыгодного сотрудничества как в государственном, так и в частном секторе. 

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