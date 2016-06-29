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    Посол Израиля: Нормализация отношений с Турцией внесет вклад в укрепление региональной стабильности

    Израиль и Турция будут совместно работать для улучшения водо- и электроснабжения Газы

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Соглашение между Израилем и Турцией стратегически важно для безопасности и экономического развития государства Израиль, а также внесет вклад в укрепление региональной стабильности.

    Об этом Report, комментируя возобновление турецко-израильских отношений, заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

    По его словам, Израиль и Турция являются важными странами в регионе и решение спора между ними создаст возможность для налаживания лучшей обстановки в период нестабильности на Ближнем Востоке.

    Д.Став подчеркнул, что соглашение будет гарантировать, что никакой террористической и военной активности ХАМАС на турецкой земле проводиться не будет: "В то же время, соглашение сохранит политику Израиля по отношению к гуманитарной помощи сектору Газа. Гуманитарные и гражданские грузы будут разгружены в порту Ашдод, после чего будут отправляться в Газу. Израиль и Турция будут совместно работать для улучшения водо- и электроснабжения Газы".

    Д.Став также отметил, что соглашение открывает возможности для сотрудничества в экономической и энергетической сферах: "Запасы газа Израиля могут быть транспортированы посредством Турции дальше в Европу". 

    Напомним, что 28 июня Турция и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений. Советник министерства иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу поставил свою подпись под соглашением по нормализации отношений с Израилем в Анкаре. Этот же документ был одновременно подписан и в Тель-Авиве генеральным директором МИД Израиля Дором Голдом. Соглашение вступит в силу после утверждения парламентом Турции и правительством Израиля. 

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