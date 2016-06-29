Посол Израиля: Нормализация отношений с Турцией внесет вклад в укрепление региональной стабильности

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Соглашение между Израилем и Турцией стратегически важно для безопасности и экономического развития государства Израиль, а также внесет вклад в укрепление региональной стабильности.

Об этом Report, комментируя возобновление турецко-израильских отношений, заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

По его словам, Израиль и Турция являются важными странами в регионе и решение спора между ними создаст возможность для налаживания лучшей обстановки в период нестабильности на Ближнем Востоке.

Д.Став подчеркнул, что соглашение будет гарантировать, что никакой террористической и военной активности ХАМАС на турецкой земле проводиться не будет: "В то же время, соглашение сохранит политику Израиля по отношению к гуманитарной помощи сектору Газа. Гуманитарные и гражданские грузы будут разгружены в порту Ашдод, после чего будут отправляться в Газу. Израиль и Турция будут совместно работать для улучшения водо- и электроснабжения Газы".

Д.Став также отметил, что соглашение открывает возможности для сотрудничества в экономической и энергетической сферах: "Запасы газа Израиля могут быть транспортированы посредством Турции дальше в Европу".