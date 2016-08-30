Посол Италии: Мы благодарны Азербайджану за солидарность и поддержку

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В посольстве Италии в Азербайджане открыта книга соболезнований в связи с жертвами землетрясения в центральной Италии. В знак траура в дипмиссии приспущен государственный флаг.

Как сообщает Report, с самого утра посольство посещают главы аккредитованных в Азербайджане дипмиссий, представители общественных организаций, представители правительства.

Посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо сообщил журналистам, что в результате недавнего землетрясения погибли более 200 человек, серьезно пострадали ряд сел и городов в горной части Италии.

Посол также отметил, что после случившегося Азербайджан сразу выразил свои соболезнования в связи с погибшими: "Мы благодарим за эту солидарность. Мы по сегодняшний день получаем письма от друзей и общественных организаций. Международное сообщество предлагало свою помощь, но мы сообщили, что можем справиться своими силами".

Дж.Кутильо также сообщил, что Красный Крест Италии и другие благотворительные организации открыли счета для пострадавших в результате землетрясения.